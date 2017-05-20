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الجزائر تخالف السعودية وتتحرى هلال رمضان الجمعة المقبل

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الجزائر تخالف السعودية وتتحرى هلال رمضان الجمعة المقبل الجزائر تخالف السعودية وتتحرى هلال رمضان الجمعة المقبل

مصراوي Masrawy

وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى

الجزائر - (د ب أ):

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، اليوم السبت، أن بلاده ستتحرى هلال رمضان يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أن الهلال لا يمكن أن يُرى ليلة الخميس.

وقال عيسى في تصريح للصحافة: "رصد رؤية الهلال للشهر المعظم سيكون يوم الجمعة القادم وذلك طبقا للحسابات الفلكية. الهلال لا يمكن أن يُرى ليلة الخميس الموافق لـ 25 مايو الحالي كما هو الحال في ".

وتتجه الجزائر إلى مخالفة السعودية والعديد من البلدان الإسلامية التي ستتحرى هلال شهر رمضان الخميس المقبل الموافق لـ29 شعبان.

ويعود هذا التباين في التقويم الهجري بين السعودية والجزائر إلى تحديد غرة شهر محرم، حيث أعلنت السعودية ومعها أغلب الدول الإسلامية بداية العام الهجري الجديد 1438 قبل الجزائر بيوم واحد، استنادا للرؤية الفلكية.

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