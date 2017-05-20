21 مليون جنيه لرصف طرق الخارجة وباريس بالوادي الجديد​

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطرق والنقل في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أن خطة رصف الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمركزي الخارجة وباريس، خُصصت لها اعتمادات مالية بلغت 21.5 مليون جنيه.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، مدير عام قطاع الطرق بالوادي الجديد، أنه وفق الخطة الجاري تنفيذها حاليًا بواسطة إحدى الشركات القابضة التابعة للهيئة العام للطرق والكباري، خُصص لمركز الخارجة مبلغ 16 مليون جنيه، فيما بلغت الاعتمادات لمركز باريس نحو 5 ملايين ونصف المليون جنيه.

وفيما لفت إلى نهاية يوليو المقبل موعدًا للانتهاء من مشروعات الرصف بالمركزين، أشار إلى تنفيذ العديد من عمليات الرصف داخل مدينة الخارجة، تضمنت أحياء وشوارع رئيسية وحيوية، أهمها توسعة شارع أنور البارودي. وهذا فضلاً عن تنفيذ العديد من عمليات الرصف بشوراع مدينة باريس.