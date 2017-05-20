أخبار عاجلة

​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية -
ترامب يلتقي أمير قطر ويبحثان الصفقات العسكرية -
برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية -
ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم -
8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

21 مليون جنيه لرصف طرق الخارجة وباريس بالوادي الجديد​

Google+ Print
21 مليون جنيه لرصف طرق الخارجة وباريس بالوادي الجديد​ 21 مليون جنيه لرصف طرق الخارجة وباريس بالوادي الجديد​

مصراوي Masrawy

المهندس مجدي الطماوي مدير مديرية الطرق والنقل بالو

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطرق والنقل في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أن خطة رصف الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمركزي الخارجة وباريس، خُصصت لها اعتمادات مالية بلغت 21.5 مليون جنيه.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، مدير عام قطاع الطرق بالوادي الجديد، أنه وفق الخطة الجاري تنفيذها حاليًا بواسطة إحدى الشركات القابضة التابعة للهيئة العام للطرق والكباري، خُصص لمركز الخارجة مبلغ 16 مليون جنيه، فيما بلغت الاعتمادات لمركز باريس نحو 5 ملايين ونصف المليون جنيه.

وفيما لفت إلى نهاية يوليو المقبل موعدًا للانتهاء من مشروعات الرصف بالمركزين، أشار إلى تنفيذ العديد من عمليات الرصف داخل مدينة الخارجة، تضمنت أحياء وشوارع رئيسية وحيوية، أهمها توسعة شارع أنور البارودي. وهذا فضلاً عن تنفيذ العديد من عمليات الرصف بشوراع مدينة باريس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

ترامب يلتقي أمير قطر ويبحثان الصفقات العسكرية

ترامب يلتقي أمير قطر ويبحثان الصفقات العسكرية

برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية

برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية

ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم

ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم