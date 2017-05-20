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تعرف على أسعار سيارات «أودي» المستعملة

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التحرير

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية بعد ارتفاع السيارات في الآونة الأخيرة، بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "أودي" الألمانية خلال الفترة الأخيرة.

A3-A1

كلا السيارتين تنتميان إلى الطراز الهاتشباك المدمج متوسط الحجم، وتتواجد A1 وA3 لموديلاتها التي تتراوح من 2007 وحتى الآن في سوق السيارات بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 200 ألف جنيه وحتى 600 ألف جنيه.

A4 – A5

كلا السيارتين تنتميان إلى الطراز السيدان متوسط الحجم، وتتواجد A4 وA5 لموديلاتها التي تتراوح من 2007 وحتى الآن في سوق السيارات بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 180 ألف جنيه وحتى 600 ألف جنيه.

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A6 – A7

سيارتان تنتميان للطراز السيدان متوسط الحجم، وتتواجد A6 وA7 لموديلاتها التي تتراوح من 2010 وحتى الآن في سوق السيارات بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 450 ألف جنيه وحتى 650 ألف جنيه.

Q3

تمثل الفئة الكروس أوفر من إصدارات الشركة الألمانية، والتي تجمع بين الرفاهية والقوة معًا، وتعرض موديلاتها التي تتراوح من 2014 وحتى الآن في سوق السيارات بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 500 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

Q5 -Q7

تمثلان إصدارات لفئة الكروس أوفر من إنتاج الشركة الألمانية، وتعرض موديلاتها التي تتراوح من 2010 وحتى الآن في سوق السيارات بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 550 ألف جنيه وحتى 900 ألف جنيه.

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