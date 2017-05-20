«وسائد تاكاتا واختراق أوتلاندر».. فضائح عالمية هزت عرش صناعة السيارات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نسمع يوميًا عن العديد من حالات الاستدعاء التي تقوم بها شركات السيارات العالمية لإصلاح بعض العيوب الخاصة في إصداراتها المختلفة، ما يكلفها أموالا طائلة، خاصة إن تعلق الأمر بتفادي عيوب فنية في المحرك أو معدلات الانبعاثات أو استهلاك الوقود، وهي أمور يجب أن تسير وفقًا لمعايير واضحة للوصول إلى درجة مناسبة في تقييمات المؤسسات المختلفة.

وعلى الرغم من كون أرباح الشركات العالمية تؤهلها لدفع تعويضات بالغة لأصحاب السيارات، وربما تساعدها من الأساس في تفادي الأخطاء وعيوب الصناعة، إلا أن بعض الشركات العالمية للسيارات، تأثرت بشكل واضح خلال الفترة الماضية بحالات الاستدعاء والإصلاح، وهو الأمر الذي كاد أن يهدد مكانة بعضها، وفي هذا السياق نستعرض أهم وأقوى حالات الاستدعاء للشركات العالمية والتي كادت أن تعصف بها من سوق السيارات العالمي بشكل كامل.

وسائد تاكاتا

بعد ظهور أول حالة وفيات في ماليزيا لإحدى السيارات التي تدعمها شركة "تاكاتا" اليابانية بالوسائد الهوائية، كان من الصعب وقوف العالم صامتًا أمام هذا الخلل الفني المميت، ما أدى إلى مطالبة الجهات القضائية في العديد من الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة، عدد من شركات السيارات مثل "هوندا وتويوتا وميتسوبيشي"، باستدعاء السيارات المعيبة لعلاجها والالتزام بالتعويضات المقررة للمتضررين والوفيات.

انبعاثات فولكس فاجن

شاهد أيضا

قد تكون هي الفضيحة الأكبر في عالم السيارات منذ بدايته، فالأمر تجاوز مجرد عيب في صناعة بعض الأجزاء الفنية أو الهيكلية، لكنه امتد ليكون محاولة صريحة للتحايل على أجهزة اختبار قياس معدلات الانبعاثات للإصدارات التي تعمل بوقود الديزل، حيث اكتشفت السلطات الأميركية وجود خلل في قراءات العدادات يرجع إلى تلاعب الشركة الألمانية بأجهزة الاستشعار في السيارة، بالشكل الذي لا يسمح لأجهزة الاختبار بمعرفة المعدلات الحقيقية للانبعاثات، وهو الأمر الذي كاد أن يعصف بواحدة من أكبر الشركات العالمية، إلا أنها استطاعت تسوية الأمر مع السلطات في واشنطن بشكل رسمي يسمح لها بدفع تعويضات للمتضررين.

اختراق أوتلاندر

في فضيحة جديدة، أعلنت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، أن سيارة "أوتلاندر" تعاني بالفعل من عيوب خطيرة فيما يخص عوامل الأمان الخاصة بها، وبحسب صحيفة "تايمز اليابانية"، فإن ميتسوبيشي اعترفت بوجود ثغرة تتيح للهاكرز اختراق سيارة "أوتلاندر" في نسختها الخاصة بعام 2017 بكل سهولة، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء في الإصدارات المصنعة بعد ذلك.

هيونداي- كيا

طالت الفضائح في مجال صناعة السيارات، الشركتين الكوريتين، حيث تستعد هيونداي وكيا لاستدعاء 240 ألف سيارة في بلادهما بعد الاعلان عن احتمال حدوث مشكلات في الأمان، وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الاستدعاء يشمل هيونداي وكيا بعد تلقي الوزارة معلومات من موظف في هيونداي يبلغ من العمر 55 عام، ليكون الاستدعاء أول عمل إلزامي من هذا النوع حيث رفضت هيونداي وكيا تنفيذ حملة تطوعية.