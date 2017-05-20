«مرسيدس» تطور سياراتها لتتخطى قدرات البشر

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تعكف شركة "مرسيدس بنز" الألمانية، على استحداث تقنيات جديدة في بعض فئاتها، تساعد السيارة على الدراية الكاملة بمعالم الطريق، بالشكل الذي قد يفوق القدرات البشرية في هذا الصدد.

وبحسب موقع "إنجيدجيت"، فإن الشركة الألمانية تعكف في الوقت الحالي على اختبار نظام تقني لفئات "s" قبل إصدارها بشكل رسمي.

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ويهدف النظام التقني إلى تحقيق أقصى معايير الإدراك الحسي للسيارة، بالنهج المتبع لدى العنصر البشري أثناء القيادة، ومن المتوقع أن تساعد تلك التقنية في تعزيز قدرات "مرسيدس" على الوصول إلى صيغة تقنية لإنتاج السيارات ذاتية القيادة، والتي تعد بدورها تمثل حلبة التنافس الجديدة لشركات السيارات العالمية.