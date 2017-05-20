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فيديو| مرتضى منصور لـ«عفيفي»: «هتجيب سيرة الزمالك هعلقك من رجليك»

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فيديو| مرتضى منصور لـ«عفيفي»: «هتجيب سيرة الزمالك هعلقك من رجليك» فيديو| مرتضى منصور لـ«عفيفي»: «هتجيب سيرة الزمالك هعلقك من رجليك»

التحرير

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هاجم ، رئيس نادي ، أحمد عفيفي، محلل قنوات sports، بسبب تصريحات الأخير، بأن أداء الفريق الأبيض تحسن مؤخرًا بسبب عدم تدخل رئيس النادي في عمله.

وقال «مرتضى»، خلال تصريحاته مساء اليوم السبت، عبر إذاعة «ميجا FM»: «ده عيل تافه وقليل الأدب، وبقولك يا عفيفي لو جبت سيرة الزمالك تاني هعلقك من رجليك، أسوأ شيء دلوقتي إن الزمالكاوية هما اللي بيسيئوا للنادي».

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وتابع، «إنت هتهزر معايا يا ...،...  إنت مين إنت، إنت وصاحب القناة بتاعتك، أنا مش عايز قلة أدب، مين عفيفي المقرف ده».

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التحرير

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