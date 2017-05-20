«سباليتي»: «صلاح» يصبح «مدمرا» في هذه الحالة

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تغنى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لروما الإيطالي، بلاعبه المصري محمد صلاح، جناح الفريق، بعد الفوز على كييفو فيرونا، في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي، في تصريحاته عقب المباراة: "صلاح لاعب استثنائي لديه اعتقاد بأنه يستطيع إحراز الأهداف بشكل معين، وهذا ما فعله".

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وتابع: "لكن عندما يلعب صلاح بين الخطوط الدفاعية للفريق المنافس، يمكنه من خلال هذا الدور أن يصبح لاعبا مدمرًا".

وأحرز محمد صلاح، خلال الموسم الحالي، أكبر عدد من الأهداف وصل إلى 15 هدفا، بعد الهدفين الذين سجلهما في شباك فيرونا، في حين أحرز 14 هدفا، الموسم الماضي.