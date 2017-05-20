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نقيب الصحفيين: لقائي بوزير الداخلية يستهدف مد الجسور مع مؤسسات الدولة

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نقيب الصحفيين: لقائي بوزير الداخلية يستهدف مد الجسور مع مؤسسات الدولة نقيب الصحفيين: لقائي بوزير الداخلية يستهدف مد الجسور مع مؤسسات الدولة

مصراوي Masrawy

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين

كتبت – سحر عزام :

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن اللواء مجدي عبد الغفار أكد في اللقاء الذي جمعه بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وبنقيب الصحفيين على تقديره للصحافة ولنقابة الصحفيين وللدور الذي يقوم به الصحفيين خلال أداء عملهم.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن وزير الداخلية تحدث خلال اللقاء عن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب وأهمية دور الشرطة والقوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار، لافتَا إلى أن زيارته جاءت في إطار سياسة مد الجسور مع كافة مؤسسات الدولة لصالح الصحفيين.

وأشار نقيب الصحفيين لتشابك العلاقات بين الصحفيين وأجهزة وزارة الداخلية من خلال الاحتكاك المباشر واليومي، منوها إلى أن ما يهمه كنقيب للصحفيين هو تأمين الصحفيين خلال أداء عملهم.

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