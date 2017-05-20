ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة في حي غرب شبرا الخيمة
ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة
ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة (2)
ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة (3)
القليوبية - أسامة علاء الدين:
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، اليوم السبت، وبالتعاون والتنسيق مع الطب البيطري ومباحث التموين، حملة مكبرة لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المعروضة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
تمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في إحدى الثلاجات بمدينة بدر السكنية في حي غرب شبرا الخيمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة.
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