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ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة في حي غرب شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

ضبط 6 أطنان لحوم فاسدةضبط 6 أطنان لحوم فاسدة

ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة (2)ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة (2)

ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة (3)ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة (3)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، اليوم السبت، وبالتعاون والتنسيق مع الطب البيطري ومباحث ، حملة مكبرة لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المعروضة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

تمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في إحدى الثلاجات بمدينة بدر السكنية في حي غرب شبرا الخيمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة.​

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