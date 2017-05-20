"الغرفة الفرنسية" تطرح مشروعين لربط مارسيليا بالإسكندرية جوًا وبحرًا

الإسكندرية - محمد أحمد:

كشف أيمن بدوي، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية، عن مشروعين جديدين لربط مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المشروعين يهدفان إلى تنشيط وجذب السياحة الفرنسية والأوربية بمصر، فضلاً عن تيسير تنقلات رجال الأعمال بين البلدين، بما يخدم تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأوضح بدوي، في تصريح صحفي اليوم السبت على هامش لقاء جمع يحيى راشد وزير السياحة بأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية في الإسكندرية، أن أحد المشروعين المطروحين يناقش إنشاء خط طيران مباشر بين الإسكندرية ومرسيليا، فيما يتمثل المشروع الثاني في العمل على انضمام الإسكندرية إلى خط ملاحة بحري سياحي منتظم مع المدينة الفرنسية، يمر بعدة موانئ أخرى في حوض البحر المتوسط.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس غرفة التجارة الفرنسية أن قطاع السياحة تأثر كثيرًا خلال السنوات الماضية، شأنه شأن باقي القطاعات، ما يلزمه حاليًا البحث في أسواق جديدة، والترويج لمصر في عدة أماكن.

كما أشار إلى الإسكندرية باعتبارها مدينة تمتاز بعوامل عدة للجذب السياحي بما يتوفر فيها من آثار علاوة على الشواطئ والمزارات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والاهتمام.