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فوز ديبورتيفو وتعادل بيتيس في آخر جولة بالليجا

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فوز ديبورتيفو وتعادل بيتيس في آخر جولة بالليجا فوز ديبورتيفو وتعادل بيتيس في آخر جولة بالليجا

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تغلب فريق ديبورتيفو لاكورونا على نظيره فريق لاس بالماس، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ريازور، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

سجل إندوني الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ4 من بداية المباراة، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الـ28، وفي الدقيقة الـ39 سجل خيل الهدف الثالث.

بهذه النتيجة، يحتل فريق لاس بالماس المركز الـ14 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ديبورتيفو لاكورونا المركز الـ16 برصيد 36 نقطة.

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وفي الجولة ذاتها، تعادل فريقي سبورتينج خيخون وريال بيتيس إيجابيًا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب المولينون.

سجل دوس سانتوس هدف التقدم لخيخون في الدقيقة الـ7 من بداية المباراة، قبل أن يدرك كاسترو التعادل لبيتيس في الدقيقة الـ22، وفي الدقيقة الـ59 سجل كاسترو الهدف الثاني للضيوف، قبل أن يدرك بونيت التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ79.

بهذه النتيجة، يحتل فريق ريال بيتيس المركز الـ15 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق سبورتنج خيخون المركز الـ18 برصيد 31 نقطة.

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