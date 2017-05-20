آخرها «شطة هندي».. أعمال جمعت «حلمي ومنى»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجومية كبيرة حققها الثنائي أحمد حلمي ومني زكي، كل منهم منفردًا، فعلى عكس أغلب الثنائيات الشهيرة، التي تعاون فيها زوجين سويا وكللت بالنجاح، لم يسلك حلمي ومنى ذلك الطريق، فغرد كل منهما منفردًا، وبالرغم من ذلك فهما دائما يصرحان برغبتهما في العمل معا وانتظارهما سيناريو يجمعهما، سواء بالسينما أو التليفزيون.

انتشرت العديد من الشائعات عن عمل فني يجمع بينهما، لكن منى أكدت عدم صحة ما تردد عن تحضيرها فيلما مع زوجها أحمد حلمي، قائلة: "أنا مثل جمهور كبير، أتمنى لو أن هناك عملا يجمعني بحلمي، لكن الحقيقة أنه حتى الآن لا يوجد مثل هذا العمل".

شطة هندي

لأول مرة منذ فترة طويلة سوف يجتمع الثنائي في شهر رمضان من خلال عمل إذاعي، بعنوان "شطة هندي"، على قناة "ميجا إف إم"، ويشارك به عدد من النجوم ومن بينهم لطفي لبيب وسلوى عثمان، وإخراج علاء خلف.

التجربة الدنماركية

اجتمع الثنائي مع "الزعيم" عادل إمام في التجربة الدنماركية، 2003 حيث ظهرها في مشهد واحد ضمن أحدث الفيلم في أحد المطاعم، في نفس التوقيت، الذي يقوم فيه مشاجرة بين أبناء عادل إمام وزبائن المطعم.

ليه خلتني أحبك

شاهد أيضا

يعتبر فيلم "لية خلتني أحبك" هو أول عمل بينهما، وتدور أحداث الفيلم حول داليا، التي تقوم بدورها مني زكي، والتي تفرط في حب حبيبها هشام لها، ليكون رد فعله الطبيعي نسيان علاقته بها والعودة كأصدقاء، والارتباط بفتاة غيرها هي نهى.

سهر الليالي

يعتبر من أنجح الأفلام التي جمعتهما، على الرغم من أن العمل كان جماعي، وعرض في 2003 وحقق جماهيرية كبيرة وقتها.

ويدور حول ليلة يجتمع فيها أصدقاء في حفل عيد ميلاد ابنة مني زكي، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم، حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر، ويجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك القاهرة ومشكلاتها، والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع، وإعادة حساباتهم.

إعلان سيارة «أوبترا»

ظهر الثنائي كواجهة إعلانية للترويج لسيارة "أوبترا" في 2009، ولاقى وقتها الإعلان استحسان الكثيرين وقتها.