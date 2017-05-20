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بالصور- افتتاح معرض "ترنيمة وآذان" بمتحف الفن الإسلامي

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مصراوي Masrawy

معرض ترنيمة وآذان (1)معرض ترنيمة وآذان (1)

معرض ترنيمة وآذان (2)معرض ترنيمة وآذان (2)

معرض ترنيمة وآذان (3)معرض ترنيمة وآذان (3)

معرض ترنيمة وآذان (4)معرض ترنيمة وآذان (4)

معرض ترنيمة وآذان (5)معرض ترنيمة وآذان (5)

معرض ترنيمة وآذان (6)معرض ترنيمة وآذان (6)

معرض ترنيمة وآذان (7)معرض ترنيمة وآذان (7)

معرض ترنيمة وآذانمعرض ترنيمة وآذان

معرض ترنيمة وآذان (10)معرض ترنيمة وآذان (10)

معرض ترنيمة وآذان (11)معرض ترنيمة وآذان (11)

معرض ترنيمة وآذان (12)معرض ترنيمة وآذان (12)

معرض ترنيمة وآذان (13)معرض ترنيمة وآذان (13)

معرض ترنيمة وآذان (14)معرض ترنيمة وآذان (14)

معرض ترنيمة وآذان (15)معرض ترنيمة وآذان (15)

كتبت-نسمة فرج:

تصوير -محمود بكار:

افتتح الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامي، المعرض الأثري المؤقت تحت عنوان "ترنيمة وآذان.. إبداع فنان".

حضر الافتتاح الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والأسقف مارتيروس، اسقف عام الزاوية الحمراء والشرابية، والدكتور عبد العزيز صلاح سالم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والمهندس ماجد الراهب، رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري وعضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة الآثار.

وقال الدكتور ممدوح عثمان، إن المعرض سيستمر لمدة شهر، ويضم حوالى 35 قطعة أثرية تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة الإسلامية تعبر عن الوحدة الوطنية في كما تعكس روح التسامح الديني التي سادت البلاد عبر العصور الإسلامية المختلفة.

وأكد عثمان أن هذا المعرض يأتي في إطار دور المتاحف في ترسيخ المبادئ والمفاهيم السامية لدى مختلف طوائف الشعب المصري، وتأكيداً على أن مصر عاشت طيلة عصورها التاريخية حاضنة لكافة الثقافات والفنون.

وأضاف مدير المتحف أن من ضمن القطع المعروضة جزء من قاع إناء من الخزف ذى البريق المعدني يزينها رسم للسيد المسيح ويحمل في يده اليسري كتابًا يُرجح أنه الإنجيل، ويعطى البركة بيده اليمنى، وقطعة أخرى عبارة عن مبخرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة من العصر المملوكي تتكون من بدن اسطواني يرتكز على 3 أرجل، ولها غطاء به ثقوب ومثبت ببدن المبخرة.

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