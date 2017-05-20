كفر الشيخ تسترد 76 فدانًا من أملاك دولة (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، استرداد 76 فدانًا و15 قيراطًا؛ من إجمالي 534 حالة تعد على أملاك الدولة، تمت إزالتها خلال 4 أيام من الحملات التي استهدفت مدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات له اليوم السبت، إن عمليات الإزالة تجري وفق خطة محكمة بدأت في 17 مايو الجاري، وتستمر إلى نهاية الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن تلك الخطة تعتمد على محورين؛ الأول يختص بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، والثاني بحصر وتحديث أي تعديات حديثة لإزالتها فورًا.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ عقد صباح اليوم اجتماعًا لمناقشة التقارير الواردة من أجهزة المحافظة بشأن حصر التعديات، وذلك في حضور أجهزة الأمن، وممثلي الرقابة الإدارية، ومسؤولي جهاز حماية الأراضي وأملاك الدولة، والأوقاف، والزراعة، والطرق، والآثار، والري، والثروة السمكية، والسكة الحديد.​