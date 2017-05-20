محافظ الجيزة: استرداد 5500 فدان لأراضي تابعة لجمعية الإعلاميين

كتبت – سحر عزام:

قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة إنه تم تنفيذ 55 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة من بينها تعد على مساحة 5500 فدان في مدينة السادس من أكتوبر دائرة قسم 3 لأراضي لجمعية الإعلاميين.

وأضاف الدالي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت أن الجهود مستمرة خلال الأيام المقبلة لاستعادة أراضي الدولة المنهوبة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استعادة الأراضي المنهوبة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار محافظ الجيزة لتنفيذ 13 قرارًا في نطاق حي الدقي بينهم 11 قرارا لأراضي تابعة لولاية هيئة السكة الحديد تقدر بـ 415 متر و5 آلاف متر تابعة لولاية هيئة الأوقاف، لافتًا لتنفيذ إزالات لأكثر من 220 فدان في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لقطع مختلفة المساحات تتراوح بين قيراطين وحتى 100 فدان.