أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة: استرداد 5500 فدان لأراضي تابعة لجمعية الإعلاميين

Google+ Print
محافظ الجيزة: استرداد 5500 فدان لأراضي تابعة لجمعية الإعلاميين محافظ الجيزة: استرداد 5500 فدان لأراضي تابعة لجمعية الإعلاميين

مصراوي Masrawy

اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة

كتبت – سحر عزام:

قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة إنه تم تنفيذ 55 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة من بينها تعد على مساحة 5500 فدان في مدينة السادس من أكتوبر دائرة قسم 3 لأراضي لجمعية الإعلاميين.

وأضاف الدالي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت أن الجهود مستمرة خلال الأيام المقبلة لاستعادة أراضي الدولة المنهوبة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بالعمل على استعادة الأراضي المنهوبة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار محافظ الجيزة لتنفيذ 13 قرارًا في نطاق حي الدقي بينهم 11 قرارا لأراضي تابعة لولاية هيئة السكة الحديد تقدر بـ 415 متر و5 آلاف متر تابعة لولاية هيئة الأوقاف، لافتًا لتنفيذ إزالات لأكثر من 220 فدان في طريق الإسكندرية الصحراوي لقطع مختلفة المساحات تتراوح بين قيراطين وحتى 100 فدان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب

8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب