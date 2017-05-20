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إنبي يقسو على أسوان بثلاثية نظيفة

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إنبي يقسو على أسوان بثلاثية نظيفة إنبي يقسو على أسوان بثلاثية نظيفة

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تمكن فريق إنبي، في التغلب على نظيره أسوان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للفريق البترولي عمرو مرعي، في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، في الشوط الثاني عزز محمد بسوني بالهدف الثاني في الدقيقة 50، وأحرز الهدف الثالث ماريو مارتينز من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 80.

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الفريق البترولي لـ34، في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد أسوان عند 25 نقطة، في المركز الـ15.

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