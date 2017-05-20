محافظ الأقصر يجتمع بلجنة مجلس الوزراء المكلفة بملف طريق الكباش

الأقصر - أ ش أ:

اجتمع محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، بأعضاء لجنة مشروع طريق الكباش التابعة لمجلس الوزراء، حيث بحث الطرفان المعوقات التي تواجه استكمال كشف الطريق في بعض قطاعاته.

وناقشت اللجنة تحديد أماكن المرافق الممتدة على طول الطريق من كهرباء ومياه وصرف صحي وكابلات تليفون، وسبل نقل هذه المرافق، والمدة الزمنية المستغرقة لإنهاء إجراءات النقل.

تناول الاجتماع أيضًا تكلفة تعويض انتقال بعض أهالي نجع أبو عصبة والعقارات المتداخلة مع مسار الطريق بالقطاع الثالث، ومدرسة السلام بالقطاع الرابع، لاستكمال أعمال الكشف، وكذا تكلفة إنشاء كنيسة بديلة للكنيسة الإنجيلية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

واختتمت اللجنة الاجتماع بمطالبة مسؤولي الآثار بتجهيز الرسوم والخرائط الخاصة بكل قطاع من الطريق، وتحديد الأعمال اللازمة وتكلفتها.