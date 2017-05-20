تيلرسون: مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تبعث برسالة إلى إيران

الرياض - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون، السبت، بأن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية في صفقة قيمتها مئات المليارات من الدولارات التي أعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستساعد في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير إن صفقة الأسلحة "تدعم الأمن في السعودية ومنطقة الخليج العربي بأكملها على المدى الطويل في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث، وفي مواجهة التهديدات الموجودة على حدود السعودية من كل الجهات".

وأشاد الجبير بزيارة ترامب باعتبارها "تاريخية حقا"، وقال إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين ستمهد "الطريق من أجل بناء علاقة استراتيجية حقيقية بين البلدين".