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بالفيديو- الأمير مقرن يوضح لإيفانكا ترامب معنى "هزّ" فنجان القهوة

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بالفيديو- الأمير مقرن يوضح لإيفانكا ترامب معنى "هزّ" فنجان القهوة بالفيديو- الأمير مقرن يوضح لإيفانكا ترامب معنى "هزّ" فنجان القهوة

مصراوي Masrawy

ولي العهد السعودي السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز

القاهرة – )مصراوي(:

لفت ولي العهد السعودي السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز، الأنظار اليوم السبت خلال شرحه لإيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ، معنى "هز" فنجان القهوة عند السعوديين، في إشارة إلى عدم الرغبة في المزيد من القهوة.

واستقبل اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مطار الملك خالد الدولي، في الرياض، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يستهل أول جولة خارجية له، وصفتها وسائل الإعلام بـ"التاريخية"، والتي شهدت توقيع اتفاقيات بين البلدين تصل قيمتها إلى أكثر من 360 مليار دولار أمريكي بحسب وزير خارجية المملكة عادل الجبير.

وظهر الثنائي مقرن وإيفانكا خلال مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي، وهما يتبادلان الحديث وظهر الأمير وهو يوضح لها طريقة تناول القهوة السعودية وهز الفنجان تعبيرًا عن الانتهاء.

وحدث نفس الموقف مع الملك سلمان وهو يشرح طريقة شرب القهوة للرئيس الأمريكي في مشهد مماثل.

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مصراوي Masrawy

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