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روما يضغط على يوفنتوس بخماسية في مرمى كييفو

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روما يضغط على يوفنتوس بخماسية في مرمى كييفو روما يضغط على يوفنتوس بخماسية في مرمى كييفو

التحرير

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تغلب فريق روما على مضيفه فريق كييفو فيرونا، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

افتتح لوكاس كاسترو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ15 من بداية المباراة، قبل أن يدرك ستيفان الشعراوي التعادل لروما في الدقيقة الـ28، وفي الدقيقة الـ37 أضاف روبيرتو إنجليسي الهدف الثاني لكييفو، قبل أن يعود روما ويتعادل عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول للمباراة,

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وفي شوط المباراة الثاني، سجل ستيفان شعراوي الهدف الثالث للضيوف، قبل أن يعود محمد صلاح ويضيف الهدف الرابع للذئاب في الدقيقة الـ77، وفي الدقيقة الـ83 أضاف إيدن دزيكو الهدف الخامس للضيوف، قبل أن يسجل روبيرتو إنجليسي ثالث أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ87.

بهذه النتيجة، يبقى روما في وصافة الكالتشيو برصيد 84 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس الذي لم يلعب مباراة الجولة الـ37 بعد، بينما يحتل فريق كييفو فيرونا المركز الـ14 برصيد 43 نقطة.

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