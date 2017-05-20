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الاتحاد الإماراتي يعلن تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب

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الاتحاد الإماراتي يعلن تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب الاتحاد الإماراتي يعلن تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب

التحرير

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، برئاسة مروان بن غليطة، الاستعانة بتقنية الفيديو الموسم المقبل في مسابقات الكرة الإماراتية، كاستثمار في التقنية، ولتطوير مستوى دوري الإمارات، مشيراً إلى أنه جهد اتحاد الكرة السابق والحالي.

وقال بن غليطة خلال حفل تكريم حكام الكرة الإماراتيين في نهاية الموسم اليوم السبت: "كلنا نخبة، شعار تكريم قضاة الملاعب يعكس اهتمام الاتحاد بأصحاب الصافرة، وهو الشعار الذي أطلقناه في أول لقاء مع الحكام بهذا الموسم".

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وأضاف: "قضاة ملاعب الإمارات تألقوا في مختلف المحافل الدولية، والثقة في قدراتهم مستمرة بوصولهم لنهائي العالم في الصالات والشاطئية، وهو إنجاز مهم ومستحق".

وتضمن الحفل تكريم الحكام الدوليين، الذين مثّلوا الصافرة الإماراتية على المستوى القاري والدولي خلال الفترة الأخيرة،  مع عرض أفلام تسجيلية عن الإنجازات التي حققوها باسم الإمارات، وتكريم الجهات المتعاونة مع لجنة وإدارة الحكام خلال إدارة المباريات المحلية والقارية، وتكريم لمقيّمي الحكام ودورهم الكبير في تطوير الأداء التحكيمي لقضاة الملاعب.

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التحرير

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