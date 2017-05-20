«تريبل إتش» يرسل هدية لتشيلسي بمناسبة التتويج بالدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أرسل المصارع تريبل إتش، المدير التنفيذي لاتحاد المصارعة العالمي WWE، حزام المسابقة كهدية إلى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بمناسبة تتويجه ببطولة الدوري هذا الموسم 2016-2017.

ونشر قائد تشيلسي، جون تيري، صورة وهو يحمل الحزام بفخر في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

شاهد أيضا

وكتب تريبل إتش على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهانينا لجون تيري ونادي تشيلسي لفوزهم بلقب البريميرليج، تهانينا مرة أخرى، ولكن تذكروا أي شيء يمكن أن يحدث الموسم المقبل! (في إشارة لفريق وستهام يونايتد الذي يشجعه تريبل اتش)".

الجدير بالذكر أن الموسم الحالي هو الِأخير في مسيرة تيري مع تشيلسي التي بدأت في عام 1998.