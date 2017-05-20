صور| الباعة الجائلون يفترشون شريط السكة الحديد بالإسكندرية

التحرير

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الباعة الجائلين، أحد أهم الأزمات التي تواجه محافظة الإسكندرية، منذ سنوات عديدة، بسبب ما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري وتعطيل حركة المرور، لكن كان الأمر أكثر خطورة بمنطقة العامرية، بعد أن سيطر الباعة على المنطقة أسفل الكوبري على الطريق الصحراوي، وكذلك على شريط السكة الحديد.

"التحرير"، رصدت افتراش الباعة لشريط السكة الحديد عند منطقة العامرية، والتقت عدد من المواطنين لسؤالهم عن الأزمة وبدايتها.

يقول هشام سعد، أحد الأهالي، إن السوق يتسبب في أزمة مرورية حادة بالمنطقة، بسبب افتراش الباعة للمزلقان، وأجزاء كبيرة من المنطقة، بالرغم كونها منطقة حيوية وهامة جدا، لوقوعها على طريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، بخلاف تشويه المظهر العام للمنطقة التي تستقبل الضيوف القادمين للإسكندرية.

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وطالب علي محمود، أحد الأهالي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بوضع حلول لمواجهة أزمة الباعة الجائلين بالمنطقة، خاصة أنهم سرعان ما يعودون عقب الحملات التي يشنها الحي لإزالتهم.

من جانبه، أعلن اللواء أحمد بسيوني، رئيس حي أول العامرية، عن أن الحي يشن حملات يومية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين من على شريط السكك الحديدية وتحت كوبري العامرية، لكن دائما ما يعود الباعة لافتراش الطريق مجددا، بعد استرداد بضائعهم المصادرة من المرافق.

وأضاف بسيوني، لـ"التحرير" أن الحي يقوم حاليا وكحل نهائي لأزمة الباعة الجائلين بإقامة سوق بديل لنقلهم إليه، وهو سوق البردويل بمنطقة العامرية.







