نائب المحلة عن تعدي صهره على أراضي «الأوقاف»: مأجرها من الوزارة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب:- محمد عباس

علق حامد جلال جهجة، عضو مجلس النواب عن مركز المحلة الكبرى، على إعلان هيئة أوقاف المحلة عن تعدي شقيق زوجته على 320 فدانا من أراضى وزارة الأوقاف، قائلا إن جميع الأراضي المذكورة أراضي زراعية، بناحية مركز المحلة، ومستأجرة من الوزارة بموجب عقود رسمية.

وأضاف جهجة، لـ"التحرير": "هذه الأراضى مستأجرة من قبل شقيق زوجتي ومعه 79 أسرة، من خلال مزاد علني تم عام 2000، بموجب عقود رسمية وقانونية بينهم وهيئة الأوقاف"، مشيرًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليماته بأن يكون قيمة إيجار فدان الأوقاف 2500 جنيه، والمستأجرون دفعوا 4 آلاف على كل فدان عن العام الواحد بما يزيد عن القيمة المحددة بنحو 1500 جنيه.

شاهد أيضا

وتابع: "المستأجرون سددوا حوالي 8 ملايين جنيها العام الحالي، ومعندهمش طمع في الأراضى وهذا مال الله، ولو عاوزين الأراضى ييجوا ياخدوها"، موضحًا أن هناك آلاف المواطنين والمزارعين والفلاحين بنوا على آلاف الأفدنة التابعة للأوقاف.

كانت هيئة أوقاف المحلة أعلنت عن 20 حالة تعدي على الأراضي المملوكة، من بينهم شقيق زوجة النائب.