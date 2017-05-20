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لجنة هندسية تصل الأقصر لاستئناف عمل كشف طريق الكباش

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لجنة هندسية تصل الأقصر لاستئناف عمل كشف طريق الكباش لجنة هندسية تصل الأقصر لاستئناف عمل كشف طريق الكباش

التحرير

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وصل إلى محافظة الأقصر، اليوم السبت، لجنة هندسية من مجلس الوزراء، لبحث كافة المعوقات التي توقف استكمال مشروع كشف طريق الكباش، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، باستئناف العمل.

عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا، مع محمد بدر، محافظ الأقصر، ومسئولي المحافظة والآثار، لمناقشة تحديد أماكن المرافق الممتدة بطول الطريق، من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكابلات التليفون والمدة الزمنية لنقلها.

وتناول الاجتماع تكلفة تعويض تهجير أهالي نجع أبو عصبة والعقارات المتداخلة مع مسار الطريق بالقطاع الثالث، ومدرسة السلام بالقطاع الرابع، لاستكمال أعمال الكشف، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء كنيسة بديلة للكنيسة الإنجيلية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وطالبت اللجنة، خلال الاجتماع، مسئولي الآثار، بتجهيز الرسوم والخرائط الخاصة بكل قطاع من الطريق وتحديد الأعمال اللازمة و تكلفتها.

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كان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أعلن خلال جولته بالأقصر، الأربعاء الماضي، عن زيارة لجنة هندسية للمحافظة، لبحث كافة المعوقات وإعداد دراسة تفصيلية بالموقف الحالي، إلى جانب إعداد دراسة جدوى مالية مفصلة بالموقف، حتى يتم بدء العمل بالطريق في أسرع وقت.

يذكر أن مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بطول 2700 متر، بدء تنفيذه في عام 2005، وتم صرف ما يقرب من 600 مليون جنيه لتنفيذه، ثم توقف المشروع بعد قيام ثورة 25 يناير.

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