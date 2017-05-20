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«أوباميانج» يخطف لقب هداف البوندسليجا من «ليفاندوفسكي»

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«أوباميانج» يخطف لقب هداف البوندسليجا من «ليفاندوفسكي» «أوباميانج» يخطف لقب هداف البوندسليجا من «ليفاندوفسكي»

التحرير

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حسم الجابوني بيير أوباميانج، نجم فريق بوروسيا دورتموند، لقب هداف البوندسليجا، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ.

وسجل أوباميانج هدفين في فوز فريقه على فيردر بريمن بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري الألماني.

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وارتفع رصيد أوباميانج إلى 31 هدفًا، فيما فشل ليفانوفسكي، صاحب الـ30 هدفًا، في هز الشباك خلال مواجهة بايرن ميونيخ وفرايبورج، التي انتهت بفوز الفريق البافاري 4-1.

وتمكن أوباميانج من الوصول إلى رقم قياسي مع دورتمموند هذا الموسم، حيث لم يسجل مهاجم لدورتموند 31 هدفًا في موسم واحد بالبوندسليجا منذ لوثر إيميريتش، أسطورة "أسود الفيستيفال" السابق، وذلك في موسم 1965/1966.

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