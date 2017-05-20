إنريكي: سأكون أول من يهنئ ريال مدريد بلقب الليجا

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قال لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، إنه سيكون أول المشاركين في تهنئة الغريم التقليدي ريال مدريد، في حالة تتويجه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويسعى ريال مدريد إلى التتويج بلقب الليجا هذا الموسم إذا حصل على نقطة على الأقل في مباراة الأحد ضد مالاجا، بينما يأمل برشلونة أيضا في التتويج بالفوز على إيبار مع سقوط ريال أمام الفريق الأندلسي.

وأضاف إنريكي، في تصريحات صحفية: "إذا فزنا بلقب الدوري سيكون الأمر رائعا، وسنحتفل بذلك، إذا لم يحدث، سنهنئ البطل، هذه دائما هي طبيعتي كمحترف".

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وعن مواجهة إيبار قال: "أي خصم هو خطر علينا ويجب أن نحذره، إيبار قدم واحدا من أفضل مواسمه، ربما في التاريخ، ولن يجعل الأمور سهلة علينا، لكن بالتأكيد سنهدف لتحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته قائلا: "هل سأتابع مباراة ريال مدريد؟، بالتأكيد سأكون مهتما بما يحدث هناك، ولكن سيكون من السخافة متابعة المباراة عن قرب، لدينا مباراة مع إيبار، ويجب أن نركز عليها".

يذكر أن برشلونة لديه فرصة أيضا للتتويج بكأس ملك اسبانيا هذا الموسم عندما يواجه ديبورتيفو ألافيس في النهائي، بينما ريال مدريد سيواجه يوفنتوس الايطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.