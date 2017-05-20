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حظك اليوم برج الجدي الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: يتركّز البحث على قضية شرائية ومصاريف إضافية وبعثرة لبعض الاموال فتشعر بالغضب، وربما تكتشف فضيحة

عاطفياً: تبرع في خلق الأجواء الملائمة لتقريب المسافة بينك وبين الحبيب، تسعفك التأثيرات على توضيح أمور بغية تذليل العقبات وإزالة الالتباسات

صحياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يومياً خير من النوم ساعات طويلة

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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