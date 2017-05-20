النمنم يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير سينما "هيبس" بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ووجه وزير الثقافة، حلمي النمنم، مسؤولي قطاع الثقافة بالوادي الجديد إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحديث سينما ومسرح "هيبس" بمدينة الخارجة، المقرر افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أكتوبر المقبل.

صرح بذلك محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة بالوادي الجديد، الذي أضاف أن الوزير قرر أيضًا مشاركة المنتجات البيئية واليدوية للوادي الجديد من خزف وفخار وكليم في المعارض المقررة إقامتها بحديقة الفسطاط في العاصمة القاهرة، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.