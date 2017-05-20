إزالة 7 آلاف متر تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، اليوم السبت، إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة في مراكز ومدن أشمون، ومنوف، والباجور، وقويسنا، وتلا، وبركة السبع، وشبين الكوم، بإجمالي مساحة بلغ 7 آلاف و386 مترًا.

شملت حملات الإزالة منازلاً، وقاعة أفراح، وحظائر ماشية، وعششًا، وجراج سيارات، وقواعد وأعمدة خراسانية.

وفيما شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتعدين، أشار إلى أنه لا تهاون في حق الدولة، وأن حملات التصدي للمخالفين مستمرة حتى الانتهاء من إزالة جميع أنواع التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.​