أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إزالة 7 آلاف متر تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

Google+ Print
إزالة 7 آلاف متر تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية إزالة 7 آلاف متر تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، اليوم السبت، إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة في مراكز ومدن أشمون، ومنوف، والباجور، وقويسنا، وتلا، وبركة السبع، وشبين الكوم، بإجمالي مساحة بلغ 7 آلاف و386 مترًا.

شملت حملات الإزالة منازلاً، وقاعة أفراح، وحظائر ماشية، وعششًا، وجراج سيارات، وقواعد وأعمدة خراسانية.

وفيما شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتعدين، أشار إلى أنه لا تهاون في حق الدولة، وأن حملات التصدي للمخالفين مستمرة حتى الانتهاء من إزالة جميع أنواع التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

العرابي: كلمة «السيسي» في قمة الرياض ستركز على تجفيف منابع الإرهاب

العرابي: كلمة «السيسي» في قمة الرياض ستركز على تجفيف منابع الإرهاب