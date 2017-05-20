عضو "الصحفيين": دعوة وزير الداخلية لزيارة النقابة مرفوضة شكلًا وموضوعًا

كتب ـــ محمود مصطفى:

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الدعوة التي وجهها النقيب عبدالمحسن سلامة لوزير الداخلية لزيارة النقابة لا تمثل المجلس، مشددا على أن مجلس النقابة لم يجتمع لمناقشة هذا الأمر.

ووجه عبدالمحسن سلامة الدعوة لوزير الداخلية لزيارة نقابة الصحفيين، على أن يتم تحديد موعدها فيما بعد.

وقال كامل عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، اليوم السبت، إن "دعوة سلامة لوزير الداخلية لزيارة النقابة، بعد مرور أكثر من عام على جريمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة، وانتهاكها لقانون النقابة وللدستور دون مساءلة قانونية وفي عهد نفس الوزير، تحتاج إلى مناقشة مستفيضة داخل مؤسسة النقابة التي تمثل كل الصحفيين، على الرغم من أنها مرفوضة شكلا ومضمونا قبل أن تناقش وفقا لرؤيتي للحفاظ على كرامة هذا الكيان الذي يمثلنا جميعا".

وأكد نقيب الصحفيين حرصه على توطيد العلاقة بين وزارة الداخلية والنقابة فى مختلف المجالات بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن.

لكن عضو المجلس قال، أنه "كان من الأولى بالنقيب توجيه الدعوة لتكريم أسر شهداء الشرطة والجيش والثورة وشهداء الإرهاب من المدنيين"، مضيفا "كل التقدير والتحية لأرواح كل شهداء الوطن فهم الأبقى من أية مناصب زائلة".