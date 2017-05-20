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المحافظين: الاستثمارات السعودية في مصر ستتضاعف بعد قانون الاستثمار

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المحافظين: الاستثمارات السعودية في مصر ستتضاعف بعد قانون الاستثمار المحافظين: الاستثمارات السعودية في مصر ستتضاعف بعد قانون الاستثمار

التحرير

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قال خالد الشافعى، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد كبير من المستثمرين للسوق المصرى؛ نتيجة إقرار قانون الاستثمار الجديد، وكذلك الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التى تمت للاقتصاد المصرى لمواجهة البيروقراطية والروتين فى مؤسسات الدولة.
 
وأضاف أمين اقتصادية المحافظين، اليوم السبت، أن إعلان مجلس الأعمال المصرى السعودى عن اعتزامه رفع سقف الاستثمارات فى ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية، يعتبر بداية جنى ثمار القانون الجديد، ومتوقع أن تكون المملكة العربية فى مقدمة الدول التى تضاعف استثماراتها فى مصر.
 
وأوضح الشافعى، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تصل حاليا إلى 27 مليار دولار، ويمكن مضاعفة هذا الرقم بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن النافذة الاستثمارية التى تحل محل الشباك الواحد فى القانون الجديد ستكون الوسيلة الإليكترونية الجديدة للتسهيل على المستثمر.

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