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‏برلماني يحذر من سوء تطبيق تكليفات السيسي بشأن إزالة التعديات

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‏برلماني يحذر من سوء تطبيق تكليفات السيسي بشأن إزالة التعديات ‏برلماني يحذر من سوء تطبيق تكليفات السيسي بشأن إزالة التعديات

التحرير

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حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، من سوء تطبيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح ، في استعادة جميع الأراضي التي استولى عليها  كبار سارقى أراضى الدولة، مؤكدًا تأييده لرؤية رئيس الجمهورية في تطبيق قانون الطوارئ على لصوص الأراضي.

وأشار زين الدين، فى تصريح له إلى أن عددًا من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى يطبقون هذه التكليفات على صغار المواطنين، الذين يقيمون ويزرعون قطعًا صغيرة من الأراضي داخل المدن والقرى، بعد أن حصلوا عليها بعد عناء من كبار حيتان أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن أن هدف الرئيس من تكليفاته استرداد حقوق الدولة والشعب.

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وأوضح  وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن نجاح في هذا الملف، سوف يدخل على الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات التي تكفل القضاء على العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة الموارد المالية المخصصة للتعليم والصحة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات البنية الأساسية على مستوى الجمهورية، وعدم اتجاه الحكومة لأسلوب الجباية والتفتيش في جيوب المواطنين من خلال رفع الكهرباء والبنزين والغاز والسولار.

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التحرير

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