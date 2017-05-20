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نواب يطالبون بإقالة مدير مكتب استثمار الوادي الجديد

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نواب يطالبون بإقالة مدير مكتب استثمار الوادي الجديد نواب يطالبون بإقالة مدير مكتب استثمار الوادي الجديد

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سلم نواب محافظة الوادي الجديد، مذكرة مكتوبة للدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تطالب بإقالة محمد رجب، مدير مكتب الاستثمار في المحافظة.

وأوضح نواب الوادي في مذكرتهم أن طريقة وفكر عمل مكتب الاستثمار فى المحافظة يتنافى تماما مع ما تصبو له الدولة فى جذب الاستثمارات عن طريق التخلص من البيروقراطية والتعقيدات التى يمارسها الموظفون، وتؤدى إلى تطفيش المستثمرين.

وقالوا: "إن مدير مكتب الاستثمار تسبب فى تعطيل العديد من المشروعات وتطفيش المستثمرين، بسسب فكره وأسلوب إدارته وتعامله مع المستثمرين، والتفنن فى وضع العراقبل أمام أى مستثمر، مشيرين إلى أن تسعى جاهدة للتسهيل وتقديم الحوافز الاستثمارية من أجل تشجيع الاستثمار ودفع الاقتصاد، بينما يوجد من لم يدرك هذا الأمر من المسئولين القائمين على الاستثمار".

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وشدد النائب تامر عبدالقادر، على أن نواب الوادى الجديد سيصرون على موقفهم، حيث أن المحافظة تفتقد للمشروعات الكبرى التى توفر فرص عمل للشباب، وبالتالى نأمل أن تكون أحد المناطق التى ستوليها الدولة اهتماما خاصا فى المشروعات الاستثماارية خاصة فى قطاع الزراعة.

وطالبوا محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط بالاستجابة لرغبة النواب، خصوصًا بعد تعدد الشكاوى من المواظنين والمستثمرين من أفعال مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة.

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