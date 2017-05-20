الجبير: اتفاقات بأكثر من 380 مليار دولار بين السعودية والولايات المتحدة

الرياض – (أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقات في مجالات عدة بينها التسليح بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقات في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

ووصف الجبير في مؤتمر صحفي مشترك عقده في الرياض مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون زيارة ترامب بـ"التاريخية".