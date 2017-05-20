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الجبير: اتفاقات بأكثر من 380 مليار دولار بين السعودية والولايات المتحدة

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الجبير: اتفاقات بأكثر من 380 مليار دولار بين السعودية والولايات المتحدة الجبير: اتفاقات بأكثر من 380 مليار دولار بين السعودية والولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الرياض – (أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، أن المملكة العربية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقات في مجالات عدة بينها التسليح بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقات في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد إلى المملكة.

ووصف الجبير في مؤتمر صحفي مشترك عقده في الرياض مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون زيارة ترامب بـ"التاريخية".

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