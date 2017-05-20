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الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ "زاوية" في الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (1)الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (1)

الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (2)الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (2)

الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (3)الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (3)

الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندريةالأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية

الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (5)الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (5)

الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (6)الأوقاف تضبط كتبًا مخالفة بـ زاوية في الإسكندرية (6)

الإسكندرية - محمد عامر:

ضبطت لجنة تفتيش تابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، كمية كبيرة من الكتب المخالفة للمنهج الأزهري داخل "زاوية صلاة" في منطقة المندرة قبلي.

وأوضح الشيخ محمد العجمي وكيل الوزارة -الذي ترأس لجنة اليوم- أن الكتب المخالفة ضُبطت إلى جانب حواسب آلية وطابعة وماكينات تصوير وشاشات عرض داخل قاعة محاضرات مُلحقة بالزاوية التابعة لإدارة أوقاف المنتزه.

وأضاف العجمي أن اللجنة رصدت خلال جولتها تجمعًا لعدد من الأفراد أمام قاعة المحاضرات الملحقة بالزاوية، رغبوا في حضور دورة علمية لأحد القيادات غير المرخص لها بأداء الدروس والخطب داخل المساجد، ما اتخذت اللجنة حياله إجراءاتها القانونية اللازمة، وحررت به محضرًا تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وفي السياق، شدد وكيل الوزارة على أنه لن "يسمح لغير الأزهريين الحاصلين على تصريح الخطابة من الوزارة والأئمة المعينين في المساجد اعتلاء المنابر وإعطاء الدروس الدعوية".​

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