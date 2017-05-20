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غدًا.. انطلاق معارض "أهلا رمضان" في أسوان

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مصراوي Masrawy

انطلاق معارض أهلا رمضان في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت الغرفة التجارية في محافظة أسوان غدًا الأحد موعدًا لانطلاق معارض "أهلاً رمضان"، المخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تخفيفًا لأعباء المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محمد أبو القاسم عبد الوارث، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إن معارض "أهلاً رمضان" تأتي ضمن المبادرة التي يتبناها الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة والتجارة الداخلية.

وأضاف محمد طه العيسوي، منسق مشروع المعارض بمحافظة أسوان, أن المعارض التي ستنطلق غدًا تشمل جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وياميش رمضان بأسعار أقل من السوق بـ 25% وتغطي كل مراكز ومدن محافظة أسوان.

وتنتشر معارض "أهلاً رمضان" في عدة أماكن من المحافظة، منها حديقة مسجد الطابية أمام مركز شباب بدر بمدينة أسوان، وجوار بنك التنمية والائتمان الزراعي بنجع العرب في مدينة دراو، وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، وجوار مبنى الوحدة المحلية لمدينة ادفو, وفي مبنى دار المناسبات التابع لإدارة أوقاف نصر النوبة.

انطلاق معارض أهلا رمضان في أسوان (1)

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