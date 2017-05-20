عضو "السياحة" بالبرلمان: 150 مليون جنيه لتطوير الإسكندرية أثريًا

الإسكندرية - محمد أحمد:

قال حسني حافظ، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن إجمالي المبالغ التي خصصتها الدولة لتطوير المواقع الأثرية وطريق مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية بلغت نحو 150 مليون جنيه.

وأضاف حافظ، في تصريح لـ "مصراوي" على هامش زيارة وزير السياحة محافظة الإسكندرية اليوم السبت، أن وزارة المالية خصصت مبلغ ١٢٠ مليون جنيه تسلمتها وزارة الآثار لتنفيذ مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني الذي يعد أهم المتاحف بالإسكندرية والعالم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط خصصتا مبلغ ٢٠ مليون جنيه لتطوير الطريق المؤدي إلى مطار برج العرب الدولي بغرب الإسكندرية، لافتًا إلى بدء العمل بالفعل في المشروع المقرر أن ينتهي أوائل يوليو المقبل.

كما لفت إلى تخصيص ١٠ ملايين جنيه لتطوير حدائق الحيوان بالإسكندرية، مشيرًا إلى الزيارة التي أجرتها لجنة السياحة بمجلس الشعب إلى المحافظة لتفقد المعالم الأثرية بها، ما أثمر عن قرارات بحل عدد من المشكلات منها المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقافة التي تحوي مقابرًا فريدة ونادرة عالميًا. ​