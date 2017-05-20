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وزير الثقافة يفتتح ملتقى "بكرة أحلى" بقصر الأمير طاز..غدًا

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وزير الثقافة يفتتح ملتقى "بكرة أحلى" بقصر الأمير طاز..غدًا وزير الثقافة يفتتح ملتقى "بكرة أحلى" بقصر الأمير طاز..غدًا

مصراوي Masrawy

حلمى النمنم وزير الثقافة

كتبت-نسمة فرج:

يفتتح الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة، ملتقى "بكرة أحلى" لذوي الاحتياجات الخاصة، في دورته الخامسة، بقصر الأمير طاز، في الفترة من 21 وحتى 28 مايو الجاري.

ويتضمن الافتتاح عرض تنورة ومولاوية مع "فرقة الصامتين"، إخراج رضا عبد العزيز، وافتتاح معرض للفنون التشكيلية، وتوزيع شهادات التقدير.

ويعتبر الملتقى بمثابة اللقاء السنوى لذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الأفراد حيث يشارك هذا العام أكثر من 100 متسابق من أفراد وجمعيات المجتمع المدني، ويعلن خلال الافتتاح عن الفائزين بجوائز الملتقى والتي تصل إلى 10 آلاف جنية للمجالات المختلفة في الفن "الفنون التشكيليةـ المسرح ـ الغناء ـ الشعر".

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