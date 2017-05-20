أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نائب: منع مكبرات الصوت يحرم المصريين من بهجة رمضان

Google+ Print
نائب: منع مكبرات الصوت يحرم المصريين من بهجة رمضان نائب: منع مكبرات الصوت يحرم المصريين من بهجة رمضان

مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف مختار جمعة

كتبت-مروة شوقي: 

انتقد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان، قرار وزير الأوقاف مختار جمعة بمنع مكبرات الأصوات في رمضان لغير الأذان وخطبة الجمعة، مؤكدًا أن القرار مرفوض ويحرم المجتمع من روحانيات ترسخت منذ مئات السنين لدى الشعب المصري.

وأكد عبد العزيز في بيان اليوم السبت، أن شهر رمضان له خصوصية تختلف عن باقي شهور السنة، وله أجواء احتفالية على مدار مئات السنين ارتبطت به وكان لها أثر في نفوس المصريين جميعًا.

 

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن قرار "جمعة" يحرم المصريين من معاني ترسخت في وجدانهم من مظاهر البهجة التي تنتشر بين الجميع والتي أساسها القرب من الله، مشيرًا إلى أن هذه المحبة والتكافل نشعر بها من خلال شعائر ارتضها الناس وكانت لهم بمثابه تقرب إلى الله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

ترامب يلتقي أمير قطر ويبحثان الصفقات العسكرية

ترامب يلتقي أمير قطر ويبحثان الصفقات العسكرية

برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية

برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية

ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم

ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم