نائب: منع مكبرات الصوت يحرم المصريين من بهجة رمضان

كتبت-مروة شوقي:

انتقد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان، قرار وزير الأوقاف مختار جمعة بمنع مكبرات الأصوات في رمضان لغير الأذان وخطبة الجمعة، مؤكدًا أن القرار مرفوض ويحرم المجتمع من روحانيات ترسخت منذ مئات السنين لدى الشعب المصري.

وأكد عبد العزيز في بيان اليوم السبت، أن شهر رمضان له خصوصية تختلف عن باقي شهور السنة، وله أجواء احتفالية على مدار مئات السنين ارتبطت به وكان لها أثر في نفوس المصريين جميعًا.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن قرار "جمعة" يحرم المصريين من معاني ترسخت في وجدانهم من مظاهر البهجة التي تنتشر بين الجميع والتي أساسها القرب من الله، مشيرًا إلى أن هذه المحبة والتكافل نشعر بها من خلال شعائر ارتضها الناس وكانت لهم بمثابه تقرب إلى الله.