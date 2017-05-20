شيخ الأزهر يتوجه إلى السعودية للمشاركة في ملتقى "مغردون" لمواجهة التطرف

القاهرة - (أ ش أ):

غادر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، القاهرة، اليوم السبت، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في ملتقى "مغردون" لمواجهة الكراهية والتطرف.

ومن المقرر، أن يلقي شيخ الأزهر خطابا هاما في النسخة الإستثنائية من ملتقى "مغردون" الذي تطلقه مؤسسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" غدا الأحد، وذلك بحضور عدد من كبار العلماء وزعماء الدول وقادة سياسيين ودبلوماسيين وشباب إلى جانب مفكرين وصناع رأي في مجال مكافحة الإرهاب من أكثر من 40 دولة.

ومن المقرر، أن يوجه شيخ الأزهر رسالة إلى الشباب العربي والإسلامي في كلمته التي يليقها في جلسة مخصصه له، بعنوان "الكراهية والتطرف وأثرهما على الشباب".

كما يلقي الطيب الضوء على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية، وذلك في إطار إستراتيجية الأزهر التي تستهدف توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل نشر وتعزيز ثقافة السلام.

ويعد ملتقى "مغردون" الذي انطلق للمرة الأولى في عام 2013، ملتقى تفاعليا يجمع الشباب والفتيات المهتمين بشبكات التواصل الاجتماعي مع روادها، لمناقشة أهم موضوعاتها وطرح الأفكار الإبداعية والإيجابية، فيما تتميز الدورة الجديدة التي تعقد بعنوان "محاربة التطرف والإرهاب"، وتعد الخامسة منذ انطلاقه، بأنها ستركز على سبل وآليات حماية فكر الشباب من التطرف والأفكار العدوانية وخطابات الكراهية عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعظيم دورهم في جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها حكومات دول العالم.