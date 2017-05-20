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حظك اليوم برج الثور الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تسجل ادزهاراً وتواصلاً مع جهة داعمة، فمركور في برجك يتحدث عن فرص مالية تتاح لك وعن دعم يأتيك من بعض الجهات القادرة 

عاطفياً: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب وتحاول التقرب منه لكنك لا تشعر باهتمامه

صحياً: ترهق نفسك كثيراً في العمل، عليك أن تفكر جدياً في الراحة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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