الاتحاد السكندري يقسو على مصر المقاصة بثلاثية في الدوري

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تمكن فريق الاتحاد السكندري، من التغلب على مضيفه مصر للمقاصة، بثلاثة أهداف لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفيوم، في إطار الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للفريق السكندري كابونجو كاسونجو، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، في الشوط الثاني عزز كاسونجو بالهدف الثاني في الدقيقة 61، وتمكن محمد عطوة من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 72، فيما قلص جون انطوي، مهاجم مصر للمقاصة، النتيجة بهدف في الدقيقة 93.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد زعيم الثغر لـ43، في المركز السادس، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 63 نقطة، في المركز الثاني، بجدول الدوري العام.