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بـ«طائرة خاصة».. بعثة الأهلي تسافر إلى الكاميرون

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بـ«طائرة خاصة».. بعثة الأهلي تسافر إلى الكاميرون بـ«طائرة خاصة».. بعثة الأهلي تسافر إلى الكاميرون

التحرير

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تحركت طائرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مطار القاهرة الجديد، متوجهة لجاروا الكاميرونية، لخوض مباراة الجولة الثانية، من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

ووفرت إدارة الأهلي طائرة خاصة، لفريق الكرة، منعًا للتعرض للإجهاد من الطيران غير المباشر، حيث تحركت الطائرة في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

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وتضم البعثة 40 فردًا برئاسة محمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة، و22 لاعبًا هم: "شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي في حراسة المرمي بجانب كل من محمد نجيب وسعد الدين سمير ورامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمد هاني وحسين السيد وعلي معلول وصبري رحيل وحسام عاشور وحسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وصالح جمعة وجونيور أجايي وميدو جابر وسليماني كوليبالي وعمرو جمال".

ويلاقي الأهلي نظيره القطن الكاميروني، يوم 23 من مايو الجاري، بدور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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