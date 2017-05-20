"السياحة" تبحث مع الفاتيكان إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

كتب - مصطفى المنشاوي:

التقى السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، ليبيريو أندرياتا، المشرف الأعلى بالفاتيكان على السياحة الدينية للحجاج الكاثوليك حول العالم، بحضور عماد فتحي المستشار السياحي في روما، اليوم السبت.

من جانبه، أشار السفير حاتم سيف النصر، إلى أن الاجتماع تناول الخطوات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير، الذي تم في 9 مايو الجاري، ما بين يحيى راشد، وزير السياحة، وأندرياتا، خلال زيارة الوزير المصري للفاتيكان.

وتطرق اللقاء إلى أهمية عقد مؤتمر دولي في مصر، تحت الرعاية المشتركة لمصر والفاتيكان في أقرب وقت ممكن، بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، مما يساهم في دفع وتنشيط السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية إلى مصر بصفة خاصة.

وتأتى تلك المشاورات بين الجانبين، في إطار الجهود المتواصلة بشأن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يعد أحد أهم الأنماط السياحية الواعدة التي توليها وزارة السياحة اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لقدرتها على جذب شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بهذا النمط حول العالم، كما أنها تعد استثمارًا للزيارة التاريخية التى قام بها بابا الفاتيكان إلى مصر، والتي حظيت بتغطية اعلامية مكثفة على مستوى العالم.