«الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كليات جديدة.. ويقر نظام التنسيق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا، اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التلعيم العالي.

وطلب الوزير فى بداية الاجتماع أن تقوم الجامعات المصرية بإعداد أفلام وثائقية تعكس الإمكانيات المتميزة التى تتمتع بها، والبرامج الدراسية الحديثة، وما تقدمه من خدمات ومشاركة مجتمعية، وذلك للتسويق لنفسها إعلاميا فى المعارض المختلفة فى إطار التسويق للجامعات المصرية فى الخارج وزيادة نسبة الوافدين بها.

وخلال الاجتماع تم عرض فيلم تسجيلي أعدته وزارة التعليم العالى حول المراكز البحثية التابعة للوزارة والجامعات المصرية، والذى أوضح الإمكانات المتنوعة والمميزة التى تحتويها المراكز البحثية فى مجال البحث العلمى فى مصر والتى تقوم بدور بارز فى إنجاز البحوث العلمية التى تخدم قضايا التنمية فى مصر.

كما طالب وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات بالمتابعة الدقيقة لعملية الامتحانات وإعلان النتائج للطلاب، وأهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات وإعلان النتائج.

وأكد الوزير أيضا ضرورة الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية لطلاب الجامعات خلال الفترة القادمة، إضافة إلى اهتمام الجامعات بتنمية المناطق الجغرافية المحيطة بها.

وطالب الوزير المجلس الأعلى للجامعات بتحديد احتياجات مصر من التخصصات العلمية المختلفة وفق احتياجات سوق العمل وضرورة إعداد دراسة جدوى لكل كلية جديدة أو تخصص جديد بالجامعات المصرية المختلفة حتى يحدث توافق بين التخصصات العلمية واحتياجات سوق العمل.

كما طالب الوزير أيضا بدراسة احتياجات سوق العمل الإقليمى والدولى بالتعاون مع الوزارات المعنية، ليكون ذلك موجها فى تحديد التخصصات العلمية التى ننشئها حديثا فى السنوات القادمة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة للتأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تضم كلا من الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الأمين العام للمستشفيات الجامعية، لتطوير خدمات التأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتقديم تقرير للمجلس حول آليات تطوير التأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس من خلال سياسة واضحة تحقق تحسين الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

شاهد أيضا

واستعرض المجلس ما تم إنجازه بمشروع ميكنة وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال الفترة من يناير إلى مايو2017، والذى يهدف إلى تطوير هذه المستشفيات وتحسين أداء الخدمة العلاجية، وأيضا الانتهاء من ربط مستشفيات جامعتى القاهرة وعين شمس وعددها 22 مستشفى، حيث بدأت الخطوات التنفيذية للمشروع بالمرحلة الأولى والتى بدأت بضم خمس جامعات (المنيا - أسيوط - بنها - المنوفية- الفيوم) وتم التوسع بضم جامعات أخرى.

وافق المجلس على إنشاء كلية الآثار بجامعة الزقازيق، وكلية الآثار بجامعة بنى سويف، على أن يتم تخفيص أعداد الطلاب المقبولين فى كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب بنسبة 10% لمدة 5 سنوات قادمة.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية للطب البيطرى بجامعة الفيوم على ألا تبدأ الدراسة إلا بعد استكمال كل المقومات المادية والبشرية، مع تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب البيطرى بنسبة 10%.

ووافق المجلس على إنشاء كلية للصيدلة بجامعة دمياط، وكلية رياض الأطفال بجامعة الزقازيق مع تطبيق اللائحة الداخلية لكلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية (مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا)، وكلية طب بمحافظة الأقصر تتبع جامعة جنوب الوادى، وفتح كلية التربية النوعية لجامعة دمنهور بمدينة النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة وتطبيق لائحة كلية التربية النوعية ببورسعيد.

ووافق المجلس بصفة مبدئية على بروتوكول التعاون بين وزارة المالية وبعض كليات التجارة بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط لاستحداث بكالوريوس جديد للمالية العامة وعلوم الضرائب والجمارك للاستعانة بهم فى الاحتياجات الوطيفية بالقطاعات المختلفة لوزارة المالية.

وأوصى المجلس بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات وأقسام هندسة البترول والتعدين بنسبة 50% حتى يتمكن قطاع البترول من استيعاب الخريجين بصورة كاملة.

كما اعتمد المجلس تطبيق نفس قواعد التنسيق المتبعة فى العام الماضى على تنسيق القبول بالجامعات الحكومة للعام الجامعى 2017/ 2018، وذلك على الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية الأزهرية.