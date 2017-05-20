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نائب أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس السيسي

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نائب أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس السيسي نائب أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس السيسي

التحرير

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استقبل الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، الرئيس عبد الفتاح فور وصوله إلى الرياض، اليوم السبت، في إطار زيارة تستغرق يومين للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المرتقبة، غدا، في العاصمة .

كان في شرف استقبال الرئيس السيسي أيضا، أمين مدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، ومندوب عن المراسم الملكية.

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وتستغرق زيارة الرئيس السيسي إلى الرياض يومين يشارك خلالها فى فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وجاءت مشاركته فى القمة؛ تلبية لدعوة تسلمها السبت الماضى، من خادم الحرمين الشريفين نقلها عصام بن سعيد، وزير الخدمة المدنية السعودى، لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية غدًا، الأحد، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ، والذى اتصل بالرئيس السيسى؛ لتأكيد دعوة مشاركته فى القمة.

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التحرير

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