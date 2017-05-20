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تعرف على شروط الحصول على قطعة أرض ضمن الألف فدان بـ«المراشدة»

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تعرف على شروط الحصول على قطعة أرض ضمن الألف فدان بـ«المراشدة» تعرف على شروط الحصول على قطعة أرض ضمن الألف فدان بـ«المراشدة»

التحرير

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حددت محافظة قنا، 8 شروط، للحصول على الأراضي الزراعية ضمن الألف فدان، التي تم تخصيصها بأمر الرئيس عبد الفتاح لأبناء قرية المراشدة خلال زيارته لمحافظة قنا.

تم تشكيل لجنة بالتنسيق والجهات المعنية التي حددها الرئيس، وتم تحديد عدد من الشروط للحصول على هذه الأراضي وهى أن يكون المتقدم من أبناء قرية المراشدة ومقيم إقامة فعلية بالمراشدة قبل الإعلان بـ5 أعوام متصلة على الأقل.

-ألا يكون للمستفيد أرض زراعية أخرى تزيد مساحتها عن فدان والأولوية لمن لا يمتلك أي مساحة زراعية بقرية المراشدة.

-ألا يقل سعر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50.

-المساحة المقررة لكل أسرة 2.5 فدان "زوج، زوجة أو أحدهما، الأبناء مقيمون إقامة مشتركة".

 -ألا يكون للمتقدم أي عمل "قطاع عام أو خاص"، وذلك من خلال الموقف التأميني عليه تسليم وثائق الموقف من التجنيد.

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-ألا يكون على المتقدم أي قضايا مخلة بالشرف من واقع صحيفة الحالة الجنائية.

-ألا يكون سبق للمتقدم الاستفادة من أي مشروعات سابقة خاصة باستصلاح الأراضي أو تملك أرض من أراضى الدولة.

-الأولوية للأسر الأولى بالرعايا "المرأة المعيلة، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة".

-أن يكون التوزيع بواقع 50% لحملة المؤهلات و50 % بدون مؤهل وصغار الزراع.

يتم تقديم الطلب من الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة 19 مايو 2017 بالوحدة المحلية بقرية المراشدة حتى السادسة من مساء الإثنين 22 مايو، على أن يتم استيفاء كافة المستندات قبل يوم الخميس 25 مايو 2017، ويتم دفع مبلغ ألف جنيه كجدية حجز تحتسب من قيمة الأرض حال التخصيص ويسترد المبلغ حال عدم التخصيص.

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