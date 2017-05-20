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آثار الإسكندرية: تنفيذ 14 قرار إزالة وتعذر تنفيذ 15 آخرين

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آثار الإسكندرية: تنفيذ 14 قرار إزالة وتعذر تنفيذ 15 آخرين آثار الإسكندرية: تنفيذ 14 قرار إزالة وتعذر تنفيذ 15 آخرين

التحرير

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كشف تقرير أعدته مديرية الآثار بالإسكندرية، عن إصدار 29 قرار إزالة تعديات على أراضي تابعة لها بمناطق شرق وغرب ووسط المدينة، تم تنفيذ 14 قرارا منها، بينما تعذر تنفيذ الباقي.

قال محمد متولي، رئيس منطقة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، إن حالات التعدي توجد بنطاق حرم قلعة قايتباي، وسط المدينة، من جانب الأندية والهيئات، حيث صدر لهم 5 قرارات إزالة تعديات تم تنفيذ قرار واحد، وتعذر تنفيذ 4 قرارات.

أما في منطقة آثار وسط الإسكندرية، ذكر متولي أنه صدر لها 9 قرارات إزالة تعديات تم تنفيذ 6 منها وفشل تنفيذ 3 أخرى.

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وأضاف متولي، في تصريح لـ"التحرير"، أنه يوجد 29 فدانا مملوكين لوزارة الآثار بمدينة برج العرب، منطقة آثار أبو مينا، تم التعدي عليهم من قبل الأهالي، عن طريق وضع اليد، وقاموا ببناء المنازل عليها وواضعين حراسة على المنازل ولم يتم استردادها حتى الآن، بإجمالي 15 قرار إزالة تم تنفيذ 7 منهم وفشل تنفيذ قرارين، وينتظر تنفيذ 6 قرارات أخرى. 

وأوضح أن هناك العديد من العراقيل التي تواجه وزارة الآثار في أثناء تنفيذ قرارات الإزالة لتعديات الأندية على حرم قلعة قايتباي، مشيرا إلى أن هناك تعديات من نادي اليخت والنادي اليوناني ومعهد علوم البحار.

 

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التحرير

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