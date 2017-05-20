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غدا.. وزير الطيران يشهد تجربة انفجار قنبلة داخل طائرة بمطار الأقصر

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غدا.. وزير الطيران يشهد تجربة انفجار قنبلة داخل طائرة بمطار الأقصر غدا.. وزير الطيران يشهد تجربة انفجار قنبلة داخل طائرة بمطار الأقصر

التحرير

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يشهد مطار الأقصر الدولي، غدً الأحد، تجربة محاكاة عن انفجار قنبلة داخل طائرة، في أثناء هبوطها اضطراريًا، بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، بتكليف من منظمة الإيكاو العالمية.

وقال مصدر مسئول بمطار الأقصر الدولي، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن التجربة واسعة النطاق التي سيشهدها المطار، بتكليف من المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو"، للوقوف عن مدى الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ومواجهة الأزمات طبقًا لخطة المطار.

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وأوضح المصدر، أن تجربة المحاكاة عبارة عن اكتشاف قنبلة على طائرة، مما دعاها إلى الهبوط اضطراريًا بالمطار، وفور وصولها حدث الانفجار بداخلها، مشيرًا إلى أنه من المقرر قيام أجهزة المطار بالتدخل الفوري والتعامل مع الحادث بالإشتراك مع القوات الجوية، ووزارة الصحة، وهيئة الإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، لإطفاء الحريق الناجم عن الانفجار، وسرعة نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي والعام.

ولفت إلى أنه من المقرر حضور التجربة، شريف فتحي وزير الطيران، و اللواء محمد سلام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، ومحمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة.

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التحرير

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